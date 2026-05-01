Cort tramitará la semana que viene la fiesta del Orgullo y dice que hay margen de tiempo suficiente

Archivo - Un grupo de personas con banderines durante una manifestación por el Orgullo LGTBI, a 28 de junio de 2022, en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha señalado que la semana que viene comenzará a tramitar el expediente de la fiesta del Orgullo LGTBI con margen de tiempo suficiente para completar el proceso dentro de los plazos establecidos.

En un comunicado difundido este viernes, después de que la asociación Ben Amics anunciara la cancelación de la verbena por la, a su juicio, falta de planificación de Cort, el Consistorio ha asegurado que el área de Igualdad trabaja con normalidad con la intención de tramitar los expedientes relativos a la celebración de diversas actividades en el marco del Día del Orgullo LGTBI.

Según han añadido, así sen ha comunicado a los representantes de Ben Amics con quienes, han añadido, se ha mantenido en todo momento una línea de diálogo y cooperación destinada a hacer posible que la presente edición del Orgullo vuelva a ser un éxito de participación.

Después de las manifestaciones de Ben Amics, han apuntado, el Ayuntamiento volvió a contactar este jueves con la entidad para manifestarle que desde el Consistorio se está trabajando en la programación del Orgullo y que seguirá trabajando para garantizar que también este año la programación de actos sociales, culturales, educativos y lúdicos se desarrolle íntegramente.

El Ayuntamiento ha reiterado que, por su parte, no se ha suprimido ninguna actividad o acto relacionados con la programación de este año.