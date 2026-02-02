Cort traslada al CEIP Cas Capiscol el aumento de actuaciones municipales en la antigua prisión de Palma

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, ha asistido este lunes a la reunión convocada por el Consejo Escolar del CEIP Cas Capiscol, con el objetivo de valorar la situación del centro educativo y su entorno en relación con la ocupación de la antigua cárcel.

En el encuentro han participado, además del equipo directivo del centro, representantes de la Delegación del Gobierno, del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Asociación de Vecinos Cas Capiscol-Son Busquets "Tramuntana" y la Asociación de Madres y Padres del CEIP Cas Capiscol.

Roca ha asistido al encuentro junto con un comisario de la Policía Local de Palma, según ha trasladado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa después de la reunión.

La regidora ha expuesto las líneas de trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando desde el inicio de la legislatura mediante una actuación coordinada e interdisciplinar entre la Policía Local, los Bomberos, Servicios Sociales y Urbanismo.

El objetivo, ha subrayado Roca, es dar respuesta a un problema complejo que se ha cronificado durante años sin intervención.

En materia de seguridad y prevención, ha destacado el "notable incremento" de las actuaciones de la Policía Local y de los Bomberos durante el último año, con presencia preventiva tanto en el interior como en el exterior del recinto.

En este sentido, ha recordado que la Policía Local actúa dentro de sus competencias municipales, garantizando el control del entorno, la prevención y el apoyo a los servicios municipales, mientras que las intervenciones relacionadas con la seguridad ciudadana, el orden público y los hechos de carácter penal corresponden a la Policía Nacional, a quien ha solicitado mayor presencia para garantizar la seguridad de la zona.

Así, la teniente de alcalde ha manifestado que el Ayuntamiento está realizando "todas las actuaciones que le corresponden" desde el punto de vista técnico, social y preventivo, y que, en ocasiones, ha intervenido "incluso más allá" de sus funciones habituales de gestión.

Como ejemplo, de las 263 actuaciones realizadas desde el inicio de la legislatura, 143 corresponden a intervenciones que exceden las competencias habituales de la Policía Local, a lo que cabe sumar otras 71 que se han desarrollado en las calles adyacentes, fuera del recinto municipal.

También ha indicado que el Consistorio hace un seguimiento "continuado y exhaustivo" de la situación, que incluye la elaboración de distintos censos de población en coordinación con los Servicios Sociales municipales.

El objetivo del Ayuntamiento es identificar los diferentes perfiles e iniciar el proceso de recuperación posesoria de este inmueble, así como ofrecer a las personas que residen en este espacio la cartera de servicios municipales.

Según uno de los últimos censos, la Policía Local ha identificado a 154 personas en la antigua cárcel, de las cuales 135 son hombres y 19 mujeres. De ellas, únicamente 63 personas están empadronadas en Palma y en situación administrativa regular.

Por otro lado, la regidora ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene una coordinación "estrecha" con las UMES y el resto de servicios del IMAS para valorar posibles derivaciones y el acceso a ayudas económicas de urgencia social, recursos de acogida o ayudas a la vivienda.

Según Roca, el actual escenario requiere una coordinación interinstitucional reforzada y sostenida en el tiempo, ya que la dimensión social y de seguridad del entorno excede la capacidad de respuesta exclusiva del ámbito municipal.

En esta línea, ha insistido en la necesidad de un marco de actuación conjunta que permita abordar de forma integral la situación, garantizando la convivencia, la atención social y la seguridad, especialmente en un entorno sensible como el de un centro educativo.

Paralelamente, han recordado que el Ayuntamiento está elaborando el anteproyecto de viviendas en la zona de la antigua cárcel, acompañado también de un proyecto de demolición de las edificaciones que facilite al Consell de Mallorca la construcción de la rotonda y el acceso directo a la Vía de Cintura desde la calle Aflons el Magnànim que tiene previsto.