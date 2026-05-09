Cort vincula la cancelación de la verbena por parte de Ben Amics a que es el último Orgullo antes de las elecciones

Archivo - Hombre con la bandera LGTBI en la manifestación del Orgullo en Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha lamentado que Ben Amics haya decidido no continuar con la organización de la verbena del Orgullo, pese a las alternativas ofrecidas por el Consistorio, y cree que en la entidad no ha habido en realidad "una voluntad real de alcanzar un acuerdo para garantizar la celebración del evento", al tiempo que ha relacionado la cancelación con el hecho de que es el último Orgullo antes de las próximas elecciones.

En un comunicado, el Ayuntamiento también ha lamentado que Ben Amics haya trasladado públicamente a los medios de comunicación su decisión antes de ser comunicada oficialmente al propio Consistorio.

Según los argumentos difundidos por el Consistorio, desde el primer momento, y tras el primer anuncio realizado por la entidad sobre una posible cancelación de la verbena, se reiteró de manera clara la voluntad de que todos los actos del Orgullo siguieran adelante y se trasladó que, en ningún momento, se había planteado cancelar ninguna actividad vinculada a esta celebración.

Con este objetivo, han añadido desde Cort, la regidora de Igualdad, Lourdes Roca, mantuvo una reunión con representantes de Ben Amics para trasladarles personalmente el compromiso del equipo de gobierno con la celebración del Orgullo y fijar un calendario de trabajo que permitiera garantizar la organización de la verbena dentro de plazo.

Durante este encuentro, el Ayuntamiento informó a la entidad de que existía margen y tiempo suficiente para completar la tramitación administrativa y cerrar todos los aspectos organizativos necesarios para sacar adelante el evento.

Asimismo, el Consistorio trasladó el compromiso de que a inicios del mes de junio estuvieran confirmadas las actuaciones de los artistas participantes en la verbena, cerrada la programación de actividades culturales y diseñado el cartel promocional para iniciar la difusión del evento, tal y como solicitaba Ben Amics.

Sin embargo, posteriormente la asamblea de Ben Amics trasladó un nuevo conjunto de exigencias ajenas a la propia organización de la verbena.

Entre ellas, la colocación de la bandera LGTBI+ en la fachada del Ayuntamiento entre el 8 y el 28 de junio, la realización de una fotografía institucional del alcalde junto a la entidad en el momento de la colocación de la enseña, así como la garantía de la contratación de los talleres desarrollados por Ben Amics en el marco del programa Palma Educa.

Ante estas nuevas peticiones, el Ayuntamiento, han asegurado, volvió a mostrar voluntad de acuerdo y colaboración y trasladó el compromiso de que la contratación de los talleres de Palma Educa quedaría resuelta en septiembre, tal y como estaba previsto, y ofreció nuevas medidas de apoyo y visibilización institucional, entre ellas la iluminación del castillo de Bellver con los colores conmemorativos del Orgullo, la reserva de soportes de publicidad iluminados para promocionar la verbena, la realización de una fotografía institucional con el alcalde, Jaime Martínez, para reforzar la difusión del evento y la colocación de la bandera LGTBI+ en la fachada de Cort, como se hace habitualmente cada año.

En relación a la bandera, el Ayuntamiento ha insistido en que, por criterio institucional, las banderas conmemorativas se colocan durante la jornada correspondiente, un criterio que se aplica de forma igualitaria al conjunto de colectivos y conmemoraciones institucionales. Aun así, y con voluntad de entendimiento, han indicado, Cort ofreció incluso la posibilidad de adelantar la instalación de la bandera a la noche del 27 de junio.

Pese a todas estas propuestas y alternativas planteadas por el Consistorio, han lamentado, Ben Amics mantuvo una posición de rechazo y trasladó que, o se aceptaban íntegramente sus condiciones, o no continuaría con la organización de la verbena.

Para Cort, la negativa reiterada de Ben Amics no responde a la realidad de las conversaciones mantenidas entre ambas partes ni a la voluntad de acuerdo, diálogo y colaboración mostrada en todo momento por el equipo de gobierno.

El Consistorio entiende que, después de haber aceptado todas las cuestiones vinculadas a la organización de la verbena y haber ofrecido alternativas adicionales de apoyo institucional y visibilidad, "resulta evidente que no ha existido una voluntad real de alcanzar un acuerdo para garantizar la celebración del evento por parte de Ben Amics".

Ante esta situación, a juicio del Ayuntamiento de Palma resulta llamativo que esta decisión se produzca después de años de colaboración y precisamente coincidiendo con el último Orgullo antes de las elecciones municipales, cuando además los plazos administrativos han sido similares a los de anteriores ediciones y a los de la mayoría de eventos de gran complejidad organizativa como la Revetla de Sant Sebastià.

El Ayuntamiento considera, además, que ninguna entidad puede pretender condicionar políticamente la acción de una institución mediante posiciones de "presión o ruptura", especialmente cuando por parte del Consistorio, según han resaltado, se han atendido y escuchado todas las cuestiones planteadas, se han mantenido reuniones, se han ofrecido alternativas y se han impulsado medidas adicionales de apoyo y visibilidad.