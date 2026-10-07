Cortan la avenida Gabriel Alomar de Palma en sentido Paseo Marítimo por un socavón en la calzada

Cortan la avenida Gabriel Alomar de Palma en sentido Paseo Marítimo por un socavón. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tres carriles en sentido Paseo Marítimo de la avenida Gabriel Alomar de Palma han sido cortados al tráfico por la aparición de un socavón en la calzada a la altura del cuartel militar.

Equipos de Emaya están ya en el lugar trabajando en la reparación, pero la Policía Local ya avisado de que las obras pueden durar más allá del día de hoy, por lo que recomiendan a la ciudadanía planificar itinerarios.