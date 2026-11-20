El Corte Inglés encenderá este sábado las luces navideñas de las fachadas de sus centros de Palma - EL CORTE INGLÉS

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés encenderá este sábado a las 19.00 horas las luces de Navidad de las fachadas de sus centros de Avenidas y Jaime III en Palma, coincidiendo con el evento de encendido de luces que celebrará el Ayuntamiento de la capital mallorquina.

Según ha explicado este viernes la empresa en un comunicado, en el centro de Avenidas, la fachada se iluminará con 107.000 leds de bajo consumo, lo que supondrán 1.090 metros cuadrados de fachada iluminada; mientras que en Jaime III serán 27.000 leds y más de 275 metros cuadrados de fachada iluminada.

Esta decoración, han añadido, estará complementada con la iluminación especial de los soportales de la entrada que habrá en ambos centros. Asimismo, a partir de la semana que viene, coincidiendo con la campaña de 'Black Friday', El Corte Inglés inaugurará el Belén de la cuarta planta del centro de Avenidas.