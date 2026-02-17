Costa acusa al PSIB de "quedarse solos" con el sistema de financiación: "Están en una esquina defendiendo el sanchismo"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha acusado al PSIB de "quedarse solos" en la defensa de la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ministerio de Hacienda.

Incluso partidos de la izquierda como MÉS per Mallorca y Més per Menorca, ha esgrimido el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, "defienden lo mismo que el Govern".

"Ustedes están en una esquina defendiendo el sanchismo", le ha reprochado al diputado socialista Llorenç Pou durante la sesión de control del pleno del Parlament de este martes.

El diputado del PSIB había preguntado al vicepresidente autonómico si estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad que se le presentaba al Govern de obtener una mejoría de la financiación.

"El Gobierno ha planteado una propuesta que, según un informe de Fedea, pone a Baleares como la comunidad autónoma con mayor financiación per cápita. Eso no quita que haya que seguir trabajando para ampliarlo, pero su Govern tiene un buen punto de partida", ha esgrimido el socialista.

Costa, por su parte, le ha recriminado que primero les exigieran "aceptar el acuerdo con los ojos cerrados" y ahora abran la puerta a mejorar la propuesta de Hacienda.

"Lo que está claro es que el PSIB elige a Sánchez por encima de los ciudadanos de Baleares y que se ha quedado solo con una propuesta que perjudica a los ciudadanos. Este Govern negociará para que el acuerdo recoja las reivindicaciones de la sociedad civil, de los partidos y de los ciudadanos, que sostienen todos menos ustedes", ha replicado.

Entre esas reivindicaciones están un mayor peso de la insularidad, del crecimiento poblacional y de la población flotante en los cálculos, la ordinalidad o la garantía de la autonomía tributaria.

"Eso es lo que nos pidieron la sociedad civil y los agentes económicos y sociales. Estamos dispuestos a reunirnos con ustedes, pero para eso tendrán que cambiar, porque si vienen a defender su genuflexión absoluta a Sánchez no nos podremos entender", ha zanjado.

El socialista ha considerado que, con la respuesta de Costa, "queda claro que con el sistema de financiación no serán valientes y no cogerán el toro por los cuernos como tampoco lo han hecho con la saturación o con los atascos".