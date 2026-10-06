Costa afea a MÉS su "genuflexión" ante Sánchez y vaticina que seguirán siendo "insignificantes" en el Congreso

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha afeado a MÉS per Mallorca su "genuflexión" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha vaticinado que tras las próximas elecciones generales seguirán siendo "insignificantes" en el Congreso, donde ahora cuentan con un diputado enmarcado en Sumar.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta formulada durante el pleno del Parlament de este martes por la diputada ecosoberanista Maria Ramon, quien le ha interpelado acerca de las ayudas que se podrían haber puesto en marcha para ayudar a la ciudadanía a "llegar a fin de mes".

"Me parece atrevida esa pregunta cuando al mismo tiempo, donde gobiernan, a través de Sumar-MÉS, que debería llamarse 'Sumar-Menys', ha ignorado las exigencias del Govern para actuar de forma urgente para rebajar la carga fiscal de las familias, los jóvenes y las rentas medias y bajas de Baleares", le ha replicado Costa.

El también vicepresidente primero del Govern ha lamentado que la "genuflexión" de MÉS ante Sánchez, "similar a la del PSIB", les haya impedido reclamar al Gobierno medidas para hacer frente al contexto inflacionario derivado de la guerra en Oriente Medio.

"Medidas que podrían tener un impacto directo sobre la economía familiar, pero que han decidido ignorar. Podría ser más fácil llegar a fin de mes, pero han decidido, con su influencia nula, que la situación sea esta", ha dicho.

Costa ha sostenido que MÉS per Mallorca es "insignificante" en el Congreso de los Diputados y ha vaticinado que "seguirá siéndolo durante muchos años".