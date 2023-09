Costa: "Algunos dicen que el modelo económico se tiene que repensar pero Baleares es competitiva a nivel internacional"

El vicepresidente asegura que el Govern "no concibe la posibilidad de que Baleares no sea líder mundial del turismo" y reitera que "no se puede prescindir de él en ningún caso"

Costa defiende la competitividad internacional del turismo en Baleares: "Perder esa oportunidad sería un absurdo"



PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, sostiene que Baleares es "competitiva a nivel internacional, puesto que es una región muy potente en turismo" pese a que "hace muchos años que algunos dicen que se tiene que repensar el modelo".

Así se expresa el titular de Economía en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado por los datos de Eurostat que reflejan una pérdida de PIB per cápita en Baleares respecto de la media de la UE, incluso en los años previos a la crisis sanitaria de la Covid, cuando hace a principios de siglo se situaba por encima de la media.

"El modelo económico de Baleares hace muchos años que hay algunos que dicen que se tiene que repensar pero, en mi opinión, Baleares es competitiva a nivel internacional, puesto que es una región muy potente en turismo y perder esa oportunidad sería un absurdo", indica.

De este modo, el conseller asegura que el Govern "no concibe la posibilidad de que Baleares no siga siendo líder mundial en turismo, porque es el principal sector económico" y, por tanto, "no se puede prescindir de él en ningún caso".

Costa apunta que "hay que mejorar el turismo" y "analizar e intentar paliar los efectos negativos" que tiene toda actividad económica, como señala que es el caso del turismo "en algunos casos", pero "muchos de ellos son positivos".

Asimismo, remarca que el potencial de crecimiento, sobre todo en volumen, del sector turístico en Baleares es "limitado", dado que se trata de "una región insular" y "el archipiélago son unas islas frágiles". "No se puede crecer en volumen turístico, porque es indiscutible", agrega Costa.

"Por tanto, el Govern es consciente de que hay que explorar otras vías de crecimiento a futuro, que puedan ser más sostenibles y no necesariamente vinculadas al turismo, aunque pueden complementar al sector turístico", destaca.

En ese sentido, desde su Conselleria apuestan por "potenciar" sectores como el tecnológico o el náutico pero, sobre todo, que "no supongan un consumo de territorio importante".

Así, al ser consultado por si el Govern confía en que estas nuevas parcelas económicas palíen esta pérdida de poder adquisitivo y brechas de desigualdad, Costa responde que "sí", ya que Baleares "necesita crecer económicamente en el futuro y si no se puede crecer tanto como sería deseable en sectores como el turismo, hay que explorar otras vías"

"Los fondos Next Generation tienen que enfocarse a esa transformación económica de Baleares, que garantice ingresos y aumentos de renta per cápita en el futuro de los ciudadanos", añade.

Preguntado sobre la gobernanza autonómica de estos fondos, el conseller censura la "desagregación total entre ministerios y de los ministerios a las consejerías de las comunidades autónomas", algo que, desde su punto de vista, supone "una complejidad muy importante" y "una situación de cierto desbarajuste en la parte de los ingresos".

"Además, estos traspasos que se hacen a las comunidades autónomas de los fondos vienen con unas profundas rigideces marcadas por el propio Gobierno Central y los ministerios, por lo que dejan un margen mínimo a las comunidades autónomas para destinar los fondos a las necesidades de cada una de las comunidades autónomas", recalca.

En ese sentido, señala que las autonomías "deciden muy poco" en relación a los proyectos que deben asignárseles lo fondos europeos, por lo que esta "rigidez" provoca, en su opinión, "una falta de adaptación de los fondos a las realidades autonómicas" y que, en consecuencia, "no se destinen a transformar las economías regionales, que sería lo deseable".

PECULIARIDADES NO COMPENSADAS EN EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

En cuanto a la reforma del modelo de financiación autonómica, Costa especifica que la propuesta de Baleares será "más acorde con su realidad", porque entienden que "hay ciertas peculiaridades que no están suficientemente compensadas con el actual sistema de financiación".

Entre ellas, señala al factor de insularidad, recogido en la Constitución, que, desde su punto de vista, "tiene que tener más peso en el sistema de financiación". Por otro lado, pese a mostrarse comprensivo con las posibles reivindicaciones de "las Comunidades Autónomas que decrecen en población", argumenta que el incremento poblacional de "la España que se llena, tiene que estar recogida en el nuevo sistema de financiación".

Además, alega otro componente de Baleares como la población flotante, dado que durante los meses más fuertes de temporada turística, la población flotante "condiciona también la prestación de servicios públicos".

Del mismo modo, Costa reclama "potenciar" la autonomía tributaria para que las comunidades autónomas tengan capacidad para "modular sus ingresos", puesto que son "administraciones adultas que pueden tomar decisiones". Por eso, pide "avanzar" para tener "más capacidad normativa" en impuestos como el IRPF, impuestos de Sucesiones y Donaciones o el de transmisiones patrimoniales, entre otros.

Tras las elecciones del 23J, una de las posibilidades que se ha barajado para alcanzar un acuerdo de Gobierno es la condonación de la deuda de las autonomías. Al hilo de esta cuestión, Costa resalta que Baleares "no ha hecho bandera de una potencial condonación de la deuda", ya que, a pesar a la "elevada deuda" de Baleares, el archipiélago está refinanciando la deuda gracias al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de "forma prácticamente automática", por lo que tienen "una tranquilidad importante en este sentido".

"Es evidente que Baleares no aceptaría en ningún caso que se condonase la deuda a otras comunidades autónomas y no se hiciese un trato exactamente igualitario con Baleares", insiste.

Así, Costa reprocha que aspectos "tan importantes" como una potencial condonación de deuda, "deben ser tratados en los órganos donde se tratan estas cosas, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y si se analiza, que sea una cuestión que beneficie de forma igual a todas y cada una de las comunidades autónomas".

DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL REB, PERMANENCIA Y AUMENTO DE MINIMIS

En cuanto al Régimen Especial de Baleares (REB), el vicepresidente del Govern ha pedido un desarrollo reglamentario del régimen fiscal para "dar seguridad jurídica a las empresas que tienen derecho a aplicarse las reducciones de impuestos vinculadas al REB".

Por otra parte, ha criticado que este régimen fiscal no tenga un carácter "permanente", puesto que solo dura hasta el año 2028, por lo que ha solicitado al Gobierno Central su perdurabilidad en el tiempo y que se revise si es necesario.

Al mismo tiempo, anuncia que harán una petición a la propia Unión Europea, previo requerimiento al Gobierno Central, puesto, desde su punto de vista, el Govern tiene "un problema" con las limitaciones que establece la regla de minimis, que son las ayudas del Estado a empresas de pequeñas cuantías que no se tienen que notificar a la Comisión Europea.

"Las compensaciones a la insulidaridad, en vez de entenderlas como ayudas que permiten compensar una desigualdad con el resto del continente --como las ayudas al transporte--, son consideradas ayudas de Estado y, en consecuencia, están topadas por la regla de minimis, por lo que se tiene que aumentar para ayudar con importes más elevados", insiste.