Costa apunta que Baleares podría afrontar un "cierto grado de déficit" presupuestario si hubiera una crisis

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda de Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que Baleares está en disposición de incurrir en un "cierto grado de déficit" presupuestario, de producirse una crisis económica.

Así lo ha afirmado este martes durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament, para explicar los aspectos generales de la Cuenta General de la CAIB de 2024, en la que se le ha consultado por la diferencia el hecho de que haya unos gastos crecientes asentados pero no pueda suceder lo mismo con los ingresos.

El representante del Ejecutivo ha reconocido que la administración autonómica tiene un gasto estructural que se "consolida" pero ha considerado que la evolución de los ingresos "lo permiten".

Aquí ha puesto el ejemplo del impuesto de transmisiones patrimoniales, que hasta noviembre de 2025 se ha recaudado 644 millones de euros --75 millones más que el ejercicio pasado--, cifra que ha calificado de "elevadas" y ha reconocido el mayor carácter coyuntural, en comparación con otros impuestos como el IVA o el IRPF.

De este modo, ha recalcado que "no se prevé un 'crack'" inmobiliario que haga descender esta vía de ingresos y ha manifestado que "no sabe si los ingresos crecerán" pero sí ha destacado que, a su juicio, la evolución del gasto es "sostenible".

Para justificar estas afirmaciones, Costa ha ofrecido algunos datos presupuestarios como que el año 2024 se cerró con un superávit provisional de 114 millones de euros, lo que supone un 0,26 millones de euros del PIB de Baleares y el quinto año consecutivo que se cierra el ejercicio presupuestario con saldo positivo.