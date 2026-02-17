Costa asegura que el PP "siempre" ha estado a favor del senador en Formentera

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

FORMENTERA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha reiterado este martes que el Govern y el PP "siempre" han estado a favor de que Formentera tenga senador, aunque ha añadido que confían en que el PSOE "no aproveche la reforma para incluir muchas de las cosas a las que nos tienen acostumbrados"

Así se ha pronunciado durante el pleno del Parlament, donde Costa también ha acusado al PSOE de llevar a cabo desde comienzos de legislatura una "política del fango".

Así ha contestado a la diputada socialista Pilar Costa, quien ha preguntado los motivos por los cuales el Govern "traiciona" al pueblo de Formentera al abstenerse en la reforma constitucional para que la Isla tenga senador propio.

Según la socialista, han sido "innumerables" las ocasiones en las que las instituciones se han mostrado favorables a esta reforma y ha señalado que la actual "excusa" del PP para no apoyar la reforma ha decaído tras proponer que se apruebe por lectura única.

La diputada ha acusado al PP de "desdecirse" de este punto "porque tienen pánico a Vox", que ha votado en contra de la reforma. "Ni las suyas, ni 30 monedas de plata de Judas serían suficientes para comprar la dignidad de Formentera", ha afirmado la diputada socialista.

Costa ha pedido a la socialista "que no les hable de traiciones" y ha insistido en que traicionar a Formentera es dejar el Área de Salud pitiusa con un sólo oncólogo o poner en peligro a multitud de familias afectadas por la Ley de Costas tramitada por el Gobierno socialista.

"Lecciones a mi partido que impulsó la creación del Consell de Formentera, ni una. El resto es barro, ruido y mentiras", ha concluido.