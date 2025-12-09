Costa defiende que el Govern "hace todo lo que está en su mano" para colaborar con la Policía Nacional y Guardia Civil

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que el Govern "hace todo lo que está en su mano" para apoyar y colaborar con la Policía Nacional y Guardia Civil, en el marco de sus competencias.

Así lo ha dicho Costa en el pleno de este martes ante una pregunta de la diputada de Vox Manuela Cañadas, quien ha reclamado al Ejecutivo medidas concretas para colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad en "el control de la inmigración ilegal y la prevención de la delincuencia asociada".

En su respuesta, el vicepresidente ha subrayado que el Govern es consciente de la necesidad de cubrir las plantillas, una cuestión que, ha insistido, no dejarán de reclamar al Gobierno de España. "Compartimos la preocupación por la situación de abandono total", ha apuntado.

También ha hecho referencia a la ruta migratoria hacia Baleares, alertando que es la que más crece de todo Europa y que en lo que va de año han llegado a las costas de las Islas más de 6.000 personas. En este sentido, ha recordado que el Govern pidió al Ejecutivo central que solicitara la activación de Frontex. "Nada sabemos a día de hoy", ha sostenido.