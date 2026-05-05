Costa dice que la declaración de un proyecto como de interés estratégico no "discrecional ni arbitrario"

EIVISSA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que declarar un proyecto como de interés estratégico no se hace de manera "discrecional ni arbitraria", en relación a la construcción del aparcamiento en Eivissa.

En el pleno del Parlament de este martes, el diputado socialista Álex Pitaluga ha preguntado al vicepresidente si es adecuado tramitar como proyecto estratégico esta infraestructura, a pesar del rechazo que genera entre los vecinos.

Pitaluga ha considerado que la obra, lejos de resolver el problema de la movilidad en la ciudad, lo puede agravar al introducir más vehículos en el centro de Eivissa.

Costa ha reiterado que la aplicación del decreto para declarar un proyecto de interés estratégico no es discrecional ni arbitraria y, es más, debe cumplir una serie de requisitos, tales como que se trate de una infraestructura pública con un impacto relevante en la sociedad.

"Por tanto, el Govern actúa a petición y en coordinación con las administraciones locales", ha dicho Costa, asegurando que el Ejecutivo "respetará escrupulosamente" aquello que solicite el Ayuntamiento de Eivissa.

Pitaluga ha criticado que vayan a usar el decreto para atraer más vehículos a una zona saturada.

Costa, por su parte, ha defendido la actitud del Consistorio ibicenco que se ha reunido con los vecinos para debatir sobre el proyecto. El objetivo, además, es que éste se tramite con la máxima celeridad, si así lo considera el Ayuntamiento, ha concluido Costa.