Costa llama "cobardes" al PSIB por no defender la subida del impuesto turístico en el Pacto por la Sostenibilidad

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha tildado de "cobardes" al PSIB por no defender la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

En el pleno del Parlament de este martes, por otra parte, ha reivindicado el cumplimiento de los objetivos que se fijó el Govern en materia de lucha contra la masificación turística. "En temporada alta el gasto crece el doble que el número de turistas. La economía balear comienza a transformarse", ha afirmado.

El conseller ha respondido al diputado socialista Llorenç Pou, que ha acusado al Ejecutivo autonómico de renunciar ahora a la subida del ITS.