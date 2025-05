PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, mantiene que su propuesta de un impuesto a los coches matriculados fuera de Baleares "era y es una buena idea".

Costa se ha pronunciado así este martes, en el Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado del PSIB Llorenç Pou, quien ha criticado que el Govern "anuncia medidas que nunca acaba poniendo en práctica" como la de un impuesto a los coches matriculados fuera de Baleares, muy enfocado a los coches de alquiler, "renunciando a una medida que le permitiría combatir la saturación turística".

El vicepresidente del Govern y también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, ha mantenido que su propuesta de un impuesto a los coches matriculados fuera de Baleares "era y es una buena idea", por lo que defendió y defiende "la implantación de este impuesto pionero en España y Europa, que gravaría las emisiones de dióxido de carbono que realizaran en Baleares los vehículos turísticos", con "una recaudación que iría directamente a un fondo finalista para la mejora de la movilidad sostenible y del transporte público".

Sin embargo, Costa ha recordado al diputado Llorenç Pou que "no se puede crear un nuevo impuesto por decreto ley, si no que, de hacerse, se ha de hacer por un proyecto o una proposición de ley" y "de momento, este impuesto no cuenta con un consenso suficiente para salir adelante". Por tanto, este Govern "seguirá como hasta ahora, negociando ley por ley e iniciativa a iniciativa".

En este sentido, el vicepresidente del Govern y conseller ha opinado que "lo que le molesta al PSIB es que sea este Govern del PP el que se plantee el uso de impuestos de carácter ambiental para reducir los niveles de congestión", ya que, "en sus desastrosos ocho años de gobierno, no solo no se lo plantearon, si no que ayudaron a incrementar esta congestión, con la autorización de 115.000 plazas turísticas y barra libre a la oferta turística ilegal".