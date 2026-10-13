Costa reivindica la necesidad de acabar con el "sanchismo" en el Gobierno para empezar una etapa de "'seny' y gestión"

Archivo - El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en el Parlament, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado que los españoles necesitan poner fin al "sanchismo" en el Gobierno de España para que se abra una nueva etapa de "'seny', centralidad y gestión".

Con estas palabras se ha expresado el representante del Govern durante su intervención en el Parlament, a la pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, sobre las medidas que podría adoptar el Ejecutivo balear para proteger a los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Costa ha defendido que España se encuentra en un "momento excepcional" y ha acusado al Gobierno central de ser "especialista" en "polarizar, poner muros y dividir". Por eso ha censurado que ahora se plantee un indulto al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de finalizar la legislatura.

También ha aseverado que al PSOE se le estaría investigando por "financiar" unas prácticas destinadas a "eliminar a una jueza" --en referencia a la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez--.

El portavoz gubernamental ha defendido que esta magistrada solo desarrollaba su "función más esencial", que sería "perseguir el delito".

"¿Es este el gobierno de la gente? ¿El gobierno de los derechos? Evidentemente no, es un gobierno con prácticas mafiosas y sectarias que se enfrenta de manera sistemática al poder judicial para deslegitimarlo y desacreditarlo", ha ahondado.

En ese sentido, ha reivindicado un Gobierno de España que "respete de una vez la independencia judicial" y acabar con la estrategia de "abuso", al apostar por la "moderación y la serenidad".

Por su parte, Cañadas ha advertido que la Fiscalía Anticorrupción investigaría unos "indicios" por el posible uso de dinero del PSOE para esta "trama", que ha mantenido que no es que sea una "cloaca del Estado", sino la "cloaca del PSOE" que ha calificado de "organización criminal".

Por este motivo ha planteado sus dudas sobre quién pagaba a la que ha denominado como "fontanera" del PSOE, Leire Díez, y si se sabía lo que hacía.