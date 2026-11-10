Costa revindica la diversificación de una economía "con un problema estructural" ante el elevado precio de los alimentos

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reivindicado las medidas para diversificar una economía "con un problema estructural" ante el elevado precio de los alimentos básicos.

De este modo se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntado por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió acerca delas dificultades de los trabajadores para comprar productos básicos como fruta o verdura.

"Desde el primer día de legislatura he afirmado que la economía de Baleares sufre un problema estructural, porque es incapaz de traducir el crecimiento económico en bienestar de los residentes. Por eso hace tres años que priorizamos la innovación, las tecnologías y la industria 4.0 para potenciar y añadir valor a la economía", ha respondido Costa.

Por desgracia, ha lamentado, la transformación económica "no se consigue en uno, en dos o en tres años ni en una legislatura". "Ya me hubiese gustado que en la pasada legislatura hubiesen impulsado políticas de diversificación", le ha recriminado a Carrió.

Costa también ha puesto en valor los 300 millones de euros movilizados por el Govern para ayudar a los sectores económicos a afrontar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Al final de su intervención, al referirse explícitamente a la pregunta de la ecosoberanista, le ha afeado que "si tanto le preocupan los precios de los alimentos básicos" no hayan pedido la eliminación del IVA". "Su entrega a Sánchez y al partido sanchista es total y absoluta", ha concluido.

La diputada de MÉS, por su parte, ha criticado que el Ejecutivo autonómico no actúe ante "la multitud de familias que no pueden comprar fruta y verdura fresca porque no llegan" pese a que Baleares "es una tierra de payeses".

"¿Esto cree que es una economía que sirve a la gente normal? Cree que su política funciona para la gente normal? ¿Dónde está la riqueza? Porque en los bolsillos y en la nevera, no", se ha preguntado.

La ecosoberanista ha considerado que, pese a las ayudas autonómicos y estatales, "el coste de la vida seguirá igual de alto después de la guerra". También le ha afeado al conseller que su política de rebajas fiscales apenas repercuta en la mayor parte de la población.

"Menos de un euro al día para la gente normal, pero a los ricos, a tope. El IVA usted solo lo baja a ratos. Nosotros pedimos bajarlo porque somos unas islas y aquí cuesta más vivir", ha zanjado.