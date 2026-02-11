La creación de empresas sube un 44,5% en diciembre en Baleares

Archivo - Persona trabajando con un ordenador. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares subió un 44,5% en diciembre en tasa interanual con un total 406 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 171, un 36,8% más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre en la región de la serie histórica. Con el ascenso de diciembre, la creación de empresas en Baleares encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 406 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 10,77 millones de euros, lo que supone un 9,83% más que en el mismo mes de hace un año .

De las 171 empresas que echaron el cierre el pasado mes de diciembre en Baleares, 149 lo hicieron voluntariamente; 21 por fusión con otras sociedades y las restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Navarra (+88,33%), Baleares (+44,48%) y Asturias (+41,76%) a la cabeza, excepto en Murcia en donde cayó un 0,68%

En cuanto a la disolución de empresas, Asturias (+80%), Castilla y León (+44,22%) y Extremadura (+40,91%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla - La Mancha y Galicia las que menos, con retrocesos de un 36,17%, 22,58% y un 9,95%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 27,6% en Baleares en diciembre, hasta las 74 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 38,52 millones de euros, cifra un 10% inferior a la de diciembre del año anterior.