Crece un 17,4% el mercado del té listo para beber en el primer trimestre del año en Baleares

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PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El té listo para beber (RTD) ha experimentado en Baleares un crecimiento del 16,7% en volumen y un 17,4% en valor respecto en el primer trimestre del año y en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Así se desprende de los cálculos de Fuze Tea publicados este viernes en una nota de prensa de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), que señalan que en 2025, la categoría en las Islas creció un 21,1% en volumen y un 28% en valor.

En España, el 'Té RTD' creció un 18% en volumen y en valor en el canal de Alimentación Moderna, una tendencia que se consolida en 2026, con crecimientos cercanos al 20%, tanto en valor como en volumen en el arranque del año.

Según la directora de Foodservice y Restauración en Worldpanel by Numerator, Cristina García, "cada vez más hogares incorporan el 'Té RTD' a su compra habitual y, una vez entra en el hogar, aumenta rápidamente su frecuencia y su intensidad de consumo".

"Esto explica que la categoría esté consolidándose como una elección recurrente dentro del repertorio de bebidas", ha explicado. Todo ello refuerza la ambición de CCEP de duplicar el valor de la categoría de té RTD en España de aquí a 2030.

Entre otros datos, desde CCEP han subrayado que el 'Té RTD' alcanzó, en 2025, una penetración del 36,2% de los hogares (+9,1% respecto al año anterior). La compra media creció un 10,4%, impulsada principalmente por una mayor frecuencia de compra (+11,1% respecto al año anterior).

Sobre estos datos, García ha indicado que este comportamiento convierte al 'Té RTD' en la categoría que más penetración gana y la de mayor crecimiento dentro del total de bebidas.

"Dentro del universo de refrescos, destaca claramente como el principal motor de ganancia de penetración, lo que supone un hito relevante en el contexto actual del mercado", ha añadido.

En este contexto, según CCEP, tras el lanzamiento de Fuze Tea Sabor Original en el último trimestre de 2024 y su consolidación, desde el 1 de enero de 2025, como única marca de té RTD de Coca-Cola en España, la marca "ha contribuido a dinamizar la categoría y a ampliar su relevancia entre los consumidores".

En esta línea, han destacado que en el arranque de 2026, Fuze Tea está presente en más de 3,1 millones de hogares en España, así como la "calidad" de su base de compradores. En concreto, el 43,2% de los hogares que consumen Fuze Tea repite compra.

"El crecimiento de la categoría se apoya de forma clara en las marcas de fabricante, que concentran el 70% del crecimiento total y refuerzan su peso frente a la marca de distribución", ha expuesto el director asociado de Gestión de Categorías de Fuze Tea, Javier Murga.

Igualmente, Murga ha puesto en valor el "exitoso" despliegue de Fuze Tea. "Esta implantación, junto con una estrategia adaptada a cada canal y una fuerte capilaridad, nos ha permitido no solo ampliar la distribución, sino también activar la categoría y acelerar la adopción de la marca", ha agregado.