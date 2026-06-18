Crece un 30% el autoconsumo colectivo en Baleares en un año y supera los 2.450 suministros conectados a la red de Endesa

Autoconsumo colectivo - ENDESA

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El autoconsumo colectivo continúa ganando protagonismo en Baleares, donde ya se han superado los 2.450 suministros conectados a la red de distribución de Endesa, tras registrar un crecimiento destacado en el último año.

En concreto, según ha informado Endesa en un comunicado, el número de autoconsumos colectivos en el archipiélago ha aumentado un 30 por ciento en el último año, en línea con la tendencia al alza que se observa en el conjunto de territorios en los que opera e-distribución.

Este crecimiento en la Islas se enmarca en la evolución exponencial que el autoconsumo colectivo está experimentando en los últimos años, consolidándose como una solución eficiente para compartir energía renovable entre diferentes consumidos, especialmente en entornos urbanos y comunidades de vecinos.

A nivel estatal, los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de Endesa se han duplicado en el último año, pasando de 22.000 a 45.000 al cierre de mayo, "alcanzando un nuevo récord y evidenciando el fuerte avance de la transición energética", ha destacado la compañía.

En conjunto, e-distribución ha superado los 438.500 suministros de autoconsumo conectados, de los cuales aproximadamente 393.500 son individuales y, el resto, colectivos, con una potencia total de 4,74 gigavatios.

Desde Endesa han subrayado que estos datos sitúan a la filial de redes de la compañía como un actor clave en el despliegue del autoconsumo en España, gracias a una gestión orientada a agilizar la conexión de nuevas instalaciones y a facilitar el acceso de los usuarios a este modelo energético.

Igualmente, han añadido, el impulso del autoconsumo también se ha visto favorecido por las mejoras introducidas en los procesos de tramitación, especialmente relacionados con la validación de la documentación y el seguimiento de las solicitudes.

La plataforma digital e-distribución ofrece información actualizada sobre las diferentes modalidades de autoconsumo y los trámites necesarios, además de permitir a los clientes hacer un seguimiento en tiempo real del estado de su solicitud.

También se han incorporado herramientas como un validador de documentos y un simulador de distancias que ayudan a agilizar los procesos y a reducir posibles incidencias en la tramitación.

Este conjunto de mejoras, han concluido, contribuye a facilitar la adopción del autoconsumo, especialmente en su modalidad colectiva, que gana peso año tras año dentro del conjunto de nuevas instalaciones.