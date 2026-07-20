Crece el número de pasajeros internacionales que viajan a Baleares: roza los siete millones en medio año

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha recibido 6,86 millones de pasajeros aéreos internacionales durante la primera mitad del año, lo que representa un crecimiento del 3,1% respecto al mismo periodo de 2025.

Según los datos publicados este lunes por Turespaña, esta cifra supone el 12,6% de los 54,6 millones de pasajeros arribados a España durante los seis primeros meses de 2026.

Solo el pasado mes de junio, el archipiélago recibió 2,32 millones de pasajeros, lo que supone un incremento interanual del 1,7%, la cifra más alta del país y el 20,9% del total nacional.

Atendiendo a los aeropuertos de destino, el organismo estatal destaca las cifras del de Palma, con 1,71 millones de pasajeros (+1,6%) en junio y 5,42 millones (+2,9%) en el primer semestre, y el de Eivissa, con 423.993 (+1,4%) y 1,02 millones (+2,3%).

Por lo que respecta a la entrada de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste, Baleares suma en lo que va de año 4,97 millones de pasajeros internacionales, una subida interanual del 3,5% que supone el 15,1% del total nacional. En junio fueron 1,59 millones, un incremento del 3,7% que representa el 23,2% del conjunto del país.

Las compañías tradicionales, por su parte, acumularon 1,88 millones (2,1% y 8,7%) en el primer semestre y 724.146 (-2,6% y 17%) el mes pasado.

LOS MERCADOS EMISORES

Baleares, siempre de acuerdo con los datos de Turespaña, destaca como destino predilecto de algunos de los principales mercados emisores a nivel nacional.

Es el caso de Reino Unido, que en junio emitió en torno a 2,6 millones de pasajeros internacionales, el 23,7% del flujo de llegadas a España. El archipiélago fue su principal destino, con un 26% del total.

Lo mismo sucede con Alemania, desde donde el mes pasado volaron 1,4 millones de pasajeros, de los cuales el 47,4% lo hicieron a Baleares, una cifra que se mantiene estable respecto a otros ejercicios.

Desde Italia llegó el 10% de flujo de pasajeros en junio y, aunque los mayores crecimientos se han registrado en Andalucía y la Comunidad Valenciana, Baleares también experimentó un incremento notable.