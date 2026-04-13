El crecimiento del precio de la vivienda en Andratx en los últimos tres años dobla al de Palma

Archivo - Plano general del puerto deportivo de Andratx. - IPM GROUP - Archivo

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El crecimiento del precio de la vivienda entre marzo de 2023 y el mismo mes de este año en Andratx ha sido del 69%, más del doble que el de Palma a lo largo del mismo periodo, que ha sido del 30%.

Así se desprende de un análisis elaborado por pisos.com, que señala que en las 50 capitales de provincia se han registrado incrementos del precio de venta que, a su vez, ha impulsado los precios en la periferia.

Por lo que respecta a las capitales, en el extremo más contenido se sitúa León, con un incremento del 0,4%, seguida de Tarragona (5,1%) y Ourense (5,1%). En el polo opuesto, Madrid lidera el encarecimiento con un 42,7%, con lo que el precio medio ha pasado de 4.461 euros por metro cuadrado en 2023 a 6.369 euros por metro cuadrado en 2026.

Valencia (41,5%) y Málaga (37,6%) completan el podio y les siguen Santander (32,3%), Palma (30,1%) y Soria (+29,95%) con subidas acumuladas "muy por encima de la inflación".

"Que no exista ninguna capital en negativo no es una casualidad estadística, sino la expresión de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que el mercado lleva años sin poder resolver", ha señalado el portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

En análisis también pone el foco en las localidades de la periferia, de las cuales una docena han registrado incrementos por encima del 65% en tres años, superando con creces el ritmo de sus respectivas capitales de provincia.

Entre ellas destacan Villena (Alicante), con un 135,5%; Torre-Pacheco (Murcia), con un 114,5%, y Villafranca de los Barros (Badajoz), con un 113,73%.

También Elda (Alicante), con un 107,2%; Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife), con un 95,8%; Talayuela (Cáceres) 92,5%; Fraga (Huesca), con un 86,8%; Trujillo (Cáceres), con un 78,2%; Miranda de Ebro (Burgos), con un 72,9%; Deltebre (Tarragona), con un 72,7%; Andratx, con un 69,1%, y Almazán (Soria) con un 66,4%.

Lo más significativo de este ranking, según el portal inmobiliario no es solo la magnitud de las subidas, sino su distribución geográfica, pues junto a enclaves de alta demanda turística como Andratx o Guía de Isora aparecen municipios de la llamada 'España Vaciada' como Talayuela, Trujillo, Almazán, Miranda de Ebro o Fraga.

En estos últimos el precio partía de una base muy reducida -- en Talayuela, por ejemplo, de 329 euros por metro cuadrado en 2023--, lo que apunta a la llegada de nuevos residentes que, expulsados de entornos más caros, revalorizan en pocos años una vivienda hasta entonces casi sin mercado.

"La periferia ya no es el refugio que era: hay municipios alejados de grandes urbes que han duplicado o triplicado su precio en tres años, lo que demuestra que la crisis de accesibilidad ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente metropolitano", ha advertido Font.