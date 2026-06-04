Crisis de la vivienda en Baleares: más personas buscan un hogar, pero cada vez menos lo encuentran

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La demanda de vivienda, ya sea en compra o en alquiler, ha repuntado en Baleares a lo largo de este 2026, aunque cada vez menos personas consiguen acceder a una.

Así se desprende de la última encuentra elaborada por Fotocasa Research, que apunta que el porcentaje de ciudadanos que ha participado en la búsqueda de una vivienda alcanza el 28%, cuatro puntos más que el año pasado.

Este dato, según ha apuntado el portal inmobiliario en un comunicado, va de la mano de una reducción significativa de la efectividad de esa búsqueda de vivienda.

El pasado febrero únicamente un 10% de los particulares baleares alcanzaron sus objetivos residenciales, frente al 16% registrado un año antes, una caída de seis puntos porcentuales que "evidencia una mayor dificultad para materializar las operaciones deseadas".

La demanda inefectiva también disminuyó durante este periodo, pasando del 20% al 16%. Sin embargo, este descenso "no compensa el fuerte retroceso" experimentado por quienes sí han conseguido culminar con éxito sus procesos de búsqueda de vivienda.

Los datos apuntan así a un mercado en el que aumenta el interés y la participación de los ciudadanos, pero donde resulta más complejo transformar esa intención en operaciones realizadas.

El comportamiento "más dinámico" del mercado de la vivienda, según el portal, se observa en el mercado de compraventa, pues la participación de particulares en este segmento pasó del 16% registrado en febrero de 2025 al 22% un año después.

Este crecimiento se explica fundamentalmente por el avance de la demanda, dado que el porcentaje de ciudadanos que ha comprado o intentado comprar una vivienda aumentó desde el 15% hasta el 20%.

En cambio, la oferta sigue una evolución opuesta, ya que el porcentaje de particulares que ha vendido o intentado vender una vivienda desciende ligeramente del 3% al 2%.

Por contra, el mercado del alquiler ha experimentado una contracción durante el último año, pues la participación global de particulares en este segmento ha pasado del 18% al 15%, una caída que tiene su origen principalmente en el descenso de la oferta disponible.

En concreto, el porcentaje de propietarios que han puesto o intentado poner una vivienda en alquiler se ha reducido del 6% al 4%. La demanda también ha registrado un ligero descenso, pasando del 12% al 11%.

De este modo, tanto propietarios como potenciales inquilinos han reducido su presencia en el mercado del arrendamiento, aunque es la menor actividad de los ofertantes la que explica la mayor parte de la contracción observada durante el último año.

"Baleares vuelve a registrar una intensa actividad residencial y confirma que sigue siendo uno de los mercados más tensionados del país. Ejemplifica como pocos territorios el impacto que tiene la falta de 'stock' residencial sobre la capacidad de los ciudadanos para encontrar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.