Cs Baleares critica que "cientos de familias" queden excluidas de la gratuidad en la etapa 2-3 años

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Baleares ha rechazado la forma en la que el Govern ha puesto en marcha la gratuidad en la etapa 2-3 años, al excluir "a cientos de familias" que llevan a sus hijos a los CEI que no forman parte de la red complementaria o a las guarderías.

Según ha explicado la formación este domingo en nota de prensa, son "totalmente favorables" a la gratuidad en la etapa 0-3 años. "Es, de hecho, uno de los compromisos electorales con los que nos presentamos a los comicios de 2019 y una de nuestras enmiendas a la Ley de Educación presentada por el Pacte, que por cierto fue rechazada de manera inexplicable por los partidos del Ejecutivo", ha indicado la coordinadora de Cs Baleares, Patricia Guasp.

En este punto, ha considerado que el problema de la propuesta del Govern es "la forma en la que tiene previsto ponerla en marcha".

"Armengol parece empeñada en lograr el 'más difícil todavía', ya que lo que debería nacer como un claro avance social no solo está causando malestar en el sector y temor entre los ayuntamientos, sino que, lo que es más grave, genera más desigualdades entre las familias de las Islas", ha subrayado la también portavoz parlamentaria de la formación.

"La gratuidad en toda la etapa 0-3 años debe beneficiar a todo el mundo, no puede dejar fuera a los cientos de familias que acuden a los CEI no adscritos a la red complementaria y a las guarderías, cuando es bien sabido que la red pública de escoletas y la red complementaria no disponen de plazas suficientes para cubrir la demanda de este servicio, que es fundamental para la conciliación", ha agregado.

Así, ha considerado que estas familias sufren ya de una "exclusión sistemática de beneficios sociales", al no poder disfrutar, según ha ejemplificado, de las becas-comedor o del bono escolar, "algo intolerable por parte de un Govern que dice ser de izquierdas".

Por último, la portavoz ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "insista en hacer primero publicidad de sus medidas estrella, para después reflexionar sobre su contenido y concretar cómo implementarlas".