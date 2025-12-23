El CSIF alerta de que el cambio de órganos judiciales a tribunales de instancia se está haciendo "atropelladamente"

Cajas en los juzgados de Palma. - CSIF

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicado CSIF ha alertado este martes de que la transformación de los actuales órganos judiciales en tribunales de instancia se está haciendo "atropelladamente" y con el consiguiente perjuicio hacia los usuarios.

Lo ha explicado este martes Pablo Rodríguez, portavoz de la organización sindical, que ha subrayado que la peor parte se la están llevando los juzgados de Sa Gerreria de Palma, que junto a los de Ibiza y Menorca, que han iniciado ahora la transformación.

El representante del CSIF ha advertido que en lugar de atender a la ciudadanía, se han visto obligados desde mediados de mes a centrar sus esfuerzos en los cambios que se tienen que acometer, ya sea físicos o tecnológicos.

Se han dado situaciones, ha explicado, de funcionarios que en plena atención a un ciudadano se han visto sorprendidos por un técnico para acometer la mudanza de los equipos, o trabajadores que al llegar a su puesto se han encontrado con que ha cambiado y "se han tenido que recorrer todo el edificio en busca de su nuevo lugar". Esto, ha reiterado Rodríguez, provoca que se "entorpezca" la prestación del servicio en días hábiles.

"No estamos en contra de la reforma, sino de la forma atropellada en la que se está aplicando", ha subrayado.

Con la transición a tribunales de instancia, ha recordado el representante del CISF, los trabajadores dejarán de pertenecer a un juzgado para integrarse en una estructura mayor.

Ante este escenario, la organización sindical ha reclamado una prórroga de seis meses para llevar a cabo la transformación de los actuales órganos judiciales en tribunales de instancia con oficinas judiciales únicas a fin de evitar el "colapso".

Recuerdan que ya solicitó esta prórroga al Ministerio de Justicia con el objetivo de implementar "de forma ordenada y sistemática" estas novedades, el mayor cambio que ha sufrido la administración judicial en 40 años.