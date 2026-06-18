¿Cuál es la mejor playa de España? Ses Illetes de Formentera, entre las diez candidatas de 2026

Archivo - La playa de Ses Illetes de Formentera es la 13ª mejor del mundo - TRIPADVISOR - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ses Illetes de Formentera será la representante de Baleares en la contienda por el título de mejor playa de España de 2026 que otorga la revista especializada en viajes y estilo de vida 'Condé Nast Traveler'.

Será una de las diez candidatas a relevar a Cala Bassa, en Eivissa, que el año pasado se hizo con un reconocimiento que eligen los lectores de la publicación.

La primera fase de la competición comenzó el pasado 5 de junio, con las votaciones de las cuatro candidatas de cada comunidad autónoma con litoral.

En Baleares, ses Illetes de Formentera, que ya ganó este certamen en 2017, fue la seleccionada por "su fina arena dorada, sus aguas turquesas y la sensación de estar en el paraíso".

También por "sus gamas de azules, la naturaleza que le rodea, el perfil de su horizonte con veleros y yates y un Mediterráneo que parece sacado del Caribe", ha informado la organización en un comunicado.

Ahora competirá con otras nueve contendientes por la medalla de oro, un galardón cuyo resultado se conocerá el próximo 28 de junio. Entre las playas finalistas están Bolonia (Cádiz), las Conchas (La Graciosa), Los Locos (Cantabria), Illa Roja (Girona), la playa Norte (Comunidad Valenciana), las Catedrales (Lugo), Laida (Vizcaya), la playa de Poo (Asturias) y la playa de Calblanque (Cartagena).