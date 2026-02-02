¿Cuándo son Sa Rua y Sa Rueta de Palma 2026?

Archivo - Una comparsa durante la celebración de Sa Rueta y Sa Rua 2023. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Palma ya lo tiene todo preparado para Sa Rua y Sa Rueta, dos de sus citas más esperadas y más coloridas del calendario, que se organizan en el marco de las celebraciones de Carnaval.

Sa Rua de Palma se concolida como una de las citas más esperadas tanto por residentes como por visitantes, mientras que Sa Rueta es cada año una propuesta imprescindible para los más pequeños y sus familias.

Con su mezcla de creatividad, música y sátira, la cita celebra la vitalidad cultural de la capital balear y refuerza el sentido de comunidad y participación ciudadana.

¿CUÁNDO SON SA RUA Y SA RUETA?

Sa Rua se celebrará el próximo domingo 15 de febrero y comenzará a las 17.00 horas. El desfile de carrozas y comparsas recorrerá la Rambla, las calles de la Riera y Unió, la plaza Juan Carlos I y la avenida de Jaume III. Después del desfile habrá un concierto y la entrega de premios en la plaza Juan Carlos I.

Como plato previo, el domingo 8 de febrero se celebrará Sa Rueta, la celebración de carnaval para los más pequeños con actividades distribuidas en varias ubicaciones de la ciudad.

BASES DE PARTICIPACIÓN

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Palma ha abierto la convocatoria para la participación de carrozas y comparsas en Sa Rua 2026.

Las carrozas y las comparsas interesadas en participar en Sa Rua 2026 deben presentar la documentación del 2 al 12 de febrero de 09.00 a 14.00 horas en el Departamento de Participación Ciudadana (plaza de Santa Eulàlia, 9, 3r piso).

En Palma los desfiles de disfraces por el Borne están documentados desde el siglo XVIII, aunque Sa Rua como se conoce hoy no existe hasta principios del siglo XX.