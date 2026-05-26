Cuatro desalojados tras derrumbarse el techo de un edificio en Palma

Calle Can Campaner donde ha ocurrido el derrumbe - EUROPA PRESS

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un edificio de la calle Can Campaner, en Palma, ha sufrido un derrumbe este martes que ha afectado a la vivienda contigua y ha obligado a desalojar a cuatro personas.

El incidente ha ocurrido sobre las 16.45 horas en el número 10 de la calle palmesana cuando se ha derrumbado el tejado del edificio, según ha informado la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar junto con los Bomberos de Palma.

El derrumbe ha afectado a la vivienda situada en el número 3 de la calle Can Pueyo, por lo que ha sido necesario desalojar a los residentes, tres hombres y una mujer. La Policía Local ha señalado que ninguna persona ha resultado herida.