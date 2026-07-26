Cuatro detenidos por allanar una vivienda de Palma aprovechando la ausencia temporal de su propietario

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por supuestamente allanar una vivienda de Palma aprovechando la ausencia temporal de su propietario.

Los hechos se produjeron sobre las 22.15 horas del pasado martes en una vivienda ubicada en la Playa de Palma, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Fue una de las arrestadas quien llamó a los servicios de emergencias alertando de la presencia de un extraño que estaba escalando la fachada del edificio para tratar de acceder al domicilio.

Cuando llegaron los agentes, la mujer dijo que había comprado la vivienda por 1.500 euros y que llevaba viviendo en ella varias semanas. En ese momento estaba acompañada por varios familiares y amigos, así como por seis menores de edad.

Los policías también se entrevistaron con el hombre que había intentado escalar la fachada, quien se identificó como el legítimo propietario de la vivienda.

Dijo que reside todo el año allí, pero que se había ausentado durante dos semanas por un viaje, del que volvió cuando la central de alarmas le alertó que personas extrañas habían entrado en el domicilio.

Los investigadores, tras realizar diversas gestiones, determinaron que a lo largo de esa misma mañana un grupo de personas había accedido a la vivienda, forzando el acceso, y descargado sus enseres.

El propietario, además, echó en falta mobiliario tanto del salón como de la cocina, así como prendas de ropa y libros. El sistema de alarma y las cámaras de seguridad se encontraban totalmente desprendidas y los sospechosos habían accedido a un almacén en el que guardaba utensilios y botes de pintura.

Por todo ello, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron arrestadas como supuestas autoras de un delito de allanamiento de morada. Los menores que se encontraban en la vivienda fueron entregados a un familiar.