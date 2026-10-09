Cuatro heridos leves en un accidente entre dos coches en Santa Eulària

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos coches en Santa Gertrudis, en el término municipal de Santa Eulària.

El incidente ha ocurrido sobre las 17.45 horas de este viernes en la carretera EI-400 a la altura de la gasolinera de Santa Gertrudis, según ha informado el SAMU 061.

Hasta ese punto se ha desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. De los cuatro implicados, únicamente un varón de unos 30 años ha tenido que ser trasladado a una clínica de Eivissa, mientras que las otras tres personas han recibido asistencia 'in situ'.