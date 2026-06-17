Cuatro jóvenes, condenados por pegar una paliza y apuñalar a otro tras una discusión en Palma. - EUROPA PRESS

La víctima ha sido condenada a pagar una multa por un delito leve de lesiones a uno de los atacantes PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes han sido condenados a un total de diez años de cárcel por intento de homicidio por pegar una paliza y apuñalar a otro tras una discusión en Palma en abril de 2025.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha dictado este miércoles una sentencia de conformidad después de que las partes hayan llegado a un acuerdo.

En concreto, uno de los procesados ha sido condenado a cuatro años de prisión y el resto a dos cada uno. La víctima, por su parte, pagará una multa a uno de ellos por un delito leve de lesiones.

Los condenados a dos años no entrarán en prisión a condición de no delinquir en los próximos tres años y de abonar a la víctima la responsabilidad civil. Respecto al cuarto condenado, su abogado pedirá igualmente la suspensión de la pena de privación de libertad.

La Fiscalía pedía inicialmente que los cuatro procesados fueran condenados a nueve años de prisión cada uno.

Los hechos ocurrieron en abril de 2025 cuando dos de los acusados comenzaron una discusión en el exterior de un local en Palma. Uno de ellos propinó varios golpes en la cabeza al otro, lo que provocó que los otros tres hombres que estaban presentes se abalanzaran sobre el primero y comenzaran a agredirle.

Los autores tiraron a la víctima al suelo y la sujetaron mientras uno de ellos le asestaba 11 puñaladas con una navaja en la zona de la nalga y en el costado derecho. Durante la agresión le decían a la víctima "te vamos a matar".