Cuatro personas rescatadas y diez reubicadas por un incendio ya extinguido en un edificio en Inca (Mallorca)

Bomberos en la extinción de un incendio en Inca, Mallorca - BOMBEROS MALLORCA

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Alcúdia e Inca, en Mallorca, han extinguido esta madrugada un incendio en un edificio en el municipio de Inca.

Los bomberos recibieron un aviso a las 02.15 horas de esta noche y han estado trabajando para sofocar el fuego hasta las 04.30 horas. En total, los efectivos han tenido que rescatar a cuatro personas y han tenido que desalojar el inmueble hasta mañana.

Asimismo, el Ayuntamiento de Inca ha tenido que reubicar temporalmente a 10 personas.