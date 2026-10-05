Cuatro personas rescatadas y diez reubicadas por un incendio ya extinguido en un edificio en Inca (Mallorca)

Bomberos en la extinción de un incendio en Inca, Mallorca
Bomberos en la extinción de un incendio en Inca, Mallorca - BOMBEROS MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 8:26
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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Alcúdia e Inca, en Mallorca, han extinguido esta madrugada un incendio en un edificio en el municipio de Inca.

Los bomberos recibieron un aviso a las 02.15 horas de esta noche y han estado trabajando para sofocar el fuego hasta las 04.30 horas. En total, los efectivos han tenido que rescatar a cuatro personas y han tenido que desalojar el inmueble hasta mañana.

Asimismo, el Ayuntamiento de Inca ha tenido que reubicar temporalmente a 10 personas.

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