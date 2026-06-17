Cuatro proyectos obtienen el premio Rural'Up del emprendimiento agrario y alimentario en Mallorca - CAIB

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro proyectos empresariales del ámbito agrario y agroalimentario han ganado el premio Rural'Up, una iniciativa para impulsar y facilitar el desarrollo de proyectos sostenibles e innovadores en la zona rural Leader de Mallorca.

Los galardones los organiza la asociación de Mallorca Rural y cuentan con la financiación de CaixaBank y la colaboración de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR), según ha señalado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Los proyectos seleccionados han sido 'Es3Perduts', dedicado al cultivo de olivos y a la producción de aceite de oliva virgen extra, combinando tradición, comercialización y experiencias vinculadas al mundo rural; así como 'Binimel', explotación de apicultura regenerativa que apuesta por la biodiversidad, la producción de miel artesana y productos de alto valor añadido.

Igualmente, han sido premiados los proyectos 'Santuario Vuelo Alto', de conservación de fauna, educación ambiental y bienestar animal a través de la cetrería; y 'Camp de s'Aljub', propuesta de gastronomía regenerativa basada en el modelo 'del huerto a la mesa'.

Según ha informado la Conselleria, los proyectos finalistas han presentado su propuesta en Es Centre de Selva, y allí mismo se han dado a conocer los cuatro galardonados.

El director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, ha participado en la gala junto con el alcalde de Selva, Joan Rotger, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, y la directora comercial de Retail de Balears de CaixaBank, Paula Pujol.

Rural'Up también es un programa de formación, acompañamiento y reconocimiento para personas emprendedoras y empresas del mundo rural.

Durante los últimos meses, 16 participantes han trabajado en la consolidación de sus negocios a través de sesiones presenciales y formación en línea, en la que ha participado la ADR Baleares. Finalmente, seis proyectos se han presentado a los premios.

Esta iniciativa ofrece herramientas para estructurar proyectos y formación; fomentar la ocupación local, y promover la innovación y la sostenibilidad, especialmente dentro del sector agrario y agroalimentario.