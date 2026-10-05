Culmina parte del proceso de modernización digital de los padrones de 46 municipios de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha culminado una fase "esencial" del proyecto de modernización digital de los sistemas de gestión del padrón municipal en 46 ayuntamientos de la isla de menos de 20.000 habitantes.

La actuación, impulsada desde el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha permitido "mejorar la calidad y coherencia de la información padronal" y su "relación con los datos territoriales, las direcciones y las viviendas".

El proyecto, según ha informado la institución insular en un comunicado, se ha desarrollado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación de los fondos NextGenerationEU.

Ha incluido el análisis de los datos existentes, la carga y depuración de información, el cruce de registros, la asignación de códigos de identificación de vivienda, el control de calidad y la elaboración de los ficheros necesarios para su remisión al Instituto Nacional de Estadística (INE).

El trabajo se ha realizado con la colaboración de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (Fueib) y el coste del proyecto ha supuesto una inversión de 366.000 euros procedentes de fondos europeos.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha defendido que "un padrón actualizado y con información de calidad es fundamental para que los ayuntamientos puedan planificar adecuadamente los servicios públicos que necesitan sus vecinos".

"Desde el Consell de Mallorca estamos poniendo tecnología, asistencia técnica y herramientas útiles al servicio de los municipios, especialmente de aquellos que tienen menos medios propios. No se trata de sustituir sus competencias, sino de ayudarles a gestionar mejor, con datos más fiables y con una administración más moderna", ha afirmado Amate.

Amate ha recordado que la gestión del padrón corresponde a los ayuntamientos y las actuaciones en materia de extranjería, a las autoridades estatales. "El papel del Consell es acompañar a los municipios, facilitarles herramientas y avanzar hacia unos sistemas municipales más eficaces, seguros y adaptados a la realidad de Mallorca", ha puntualizado.

El informe de evaluación de la Delegación Provincial del INE acredita la realización de las actuaciones previstas y recoge resultados relevantes en la mejora de la calidad de la información.

Entre ellos, que el 98,2% de las viviendas analizadas cuenta con el código de identificación correspondiente correctamente informado y el 86% de los hogares ha obtenido una asignación válida del código de vía catastral.