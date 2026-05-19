Un Cumpleaños En Un Local De Eivissa Termina Con Cuatro Detenidos Por Tenencia De Cocaína, Ketamina Y Viagra - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha detenido a cuatro hombres que fueron sorprendidos con diversas cantidades de cocaína, ketamina, marihuana y viagra en el interior de un local de ocio en el que se estaba celebrado un cumpleaños.

Los hechos, según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa en un comunicado, han sucedido la madrugada de este mismo martes en la zona de Es Pratet, concretamente en la calle Carlos III.

Un vecino ha alertado a la Policía Local por las molestias que le ocasionaban el ruido procedente del local de ocio, por lo que los agentes han acudido para realizar las correspondientes comprobaciones.

En el establecimiento había una gran concentración de gente tanto en el interior como en el exterior. Según su responsable, se estaba celebrando un cumpleaños.

En cualquier caso, los agentes detectaron que el local carecía de extintores y que no contaba con personal de control habilitado, lo que les empujó a realizar una inspección más profunda.

Fue entonces cuando detectaron varias bolsas y mochilas con sustancias estupefacientes. En total se intervinieron 100 gramos de cocaína y pequeñas cantidades de ketamina, hachís y viagra. Además, los agentes se incautaron de 2.598 euros en efectivo.

Tanto el responsable del local como los supuestos trabajadores, todos ellos hombres de entre 31 y 52 años y nacionalidad argentina, sueca, portuguesa e italiana, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.

Todos fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional para su posterior puesta a disposición judicial. La Policía Local ha iniciado los expedientes sancionadores oportunos en materia de ordenanzas municipales contra el local por los incumplimientos e irregularidades detectadas.

OTRO DETENIDO

En otro suceso ocurrido la madrugada del domingo en las inmediaciones de la avenida Ocho de Agosto, los agentes acudieron fueron avisados por el personal de seguridad de un local de ocio que había expulsado a una persona que mantenía una actitud sospechosa.

Al ser registrado por los agentes, le fueron intervenidas siete bolsitas transparentes monodosis con sustancia pulverulenta blanca, presuntamente ketamina con un peso total de siete gramos.

Además, el hombre llevaba seis bolsitas transparentes monodosis con una sustancia rosa, presuntamente 'tusi' con un peso total de 7,12 gramos.

También llevaba 5 gramos de cocaína; 20 pastillas de color rosa con la inscripción 2CB, presuntamente éxtasis, con un peso total de 4,41 gramos y otras 15 pastillas de color naranja con forma de diamante y logo de Superman, presuntamente éxtasis, con un peso total de 5,45 gramos.

El hombre, de 29 años y nacionalidad británica, fue detenido y trasladado a dependencias de Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.