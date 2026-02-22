Curtó (PP): "Apostar por la inclusión del pueblo gitano es apostar por una sociedad más justa y cohesionada"

Archivo - La diputada del PP Anabel Curtó en una comisión del Parlament - PARLAMENT - Archivo

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada 'popular' Anabel Curtó ha destacado que "apostar por la inclusión del pueblo gitano es apostar por una sociedad más justa, cohesionada y con más oportunidades para todos".

Así lo ha subrayado la diputada en referencia a una proposición no de ley (PNL) del PP aprobada por unanimidad el pasado jueves en el Parlament balear.

La propuesta, ha señalado la formación en un comunicado este domingo, insta al Govern a manifestar su reconocimiento institucional del pueblo gitano "como parte esencial de la realidad social, cultural e histórica" de Baleares.

Según ha expuesto Curtó, a lo largo de los siglos, el colectivo gitano ha contribuido de manera destacada a la diversidad cultural, a los valores comunitarios y a la convivencia social, manteniendo una identidad propia basada en la familia, la solidaridad intergeneracional y el respeto a las tradiciones.

"Sin embargo, todavía existen desigualdades importantes en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda, la salud y la participación social", ha advertido la diputada, quien ha defendido que estas situaciones "no son compatibles con una sociedad moderna, justa y cohesionada".

En este sentido, los 'populares' han defendido una acción pública basada en la proximidad, el diálogo con las entidades sociales y el apoyo a las familias, con especial atención a los colectivos que históricamente han sufrido discriminación.

Para la diputada, es esencial garantizar servicios sociales de calidad, reforzar las políticas de inclusión residencial, promover la participación del colectivo gitano en las políticas públicas que les afectan, impulsar acciones de sensibilización y lucha contra el antigitanismo, y coordinar las administraciones para ofrecer una respuesta integral y cercana.

Otros puntos de la PNL instan al Ejecutivo autonómico a alinear sus políticas con el Marco Estratégico Europeo y la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano, a impulsar políticas educativas orientadas a reducir el abandono escolar prematuro y a reforzar las políticas de inclusión residencial.

También reclama reforzar la colaboración con las entidades sociales y asociaciones del colectivo gitano, impulsar acciones de sensibilización social y de lucha contra el antigitanismo y a fomentar la coordinación con los consells insulares y los ayuntamientos para garantizar una respuesta integral a sus necesidades.