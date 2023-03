Darias se despide en su último Interterritorial y hace balance: "Ha sido difícil, pero ha sido posible"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha despedido este viernes de los consejeros autonómicos sanitarios en el que ha sido su último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y que se ha celebrado en Palma de Mallorca.

En rueda de prensa, Darias ha hecho balance del "tiempo" al que se ha tenido que enfrentar como líder del Ministerio, al que llegó en enero de 2021 para sustituir a Salvador Illa, quien, como ella, también abandonó el cargo para volver al ámbito regional.

La ministra dejará el cargo después de la moción de censura de VOX, que se debatirá este martes y miércoles en el Congreso de los Diputados, y posteriormente podrá centrarse en su futuro: la campaña electoral para hacerse con la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, su tierra natal.

Este viernes se ha despedido del Interterritorial en una isla, aunque no era la suya: "Para mí es un honor que este sea mi último Consejo Interterterritorial, hacerlo aquí, en un archipiélago, en una isla de la que yo también me siento profundamente orgullosa, la mía, y hacerlo aquí en Baleares".

Darias ha recordado que en estos más de dos años ha presidido 75 consejos, una cifra inaudita antes de la pandemia. Por ello, ha agradecido a los consejeros autonómicos, "a los que están y a los que ya no están", por el "trabajo muy intenso" que han realizado conjuntamente.

Para la ministra, estos dos años no han sido "cualquier tiempo". "Este tiempo no ha sido cualquier tiempo. Y yo, si me permiten que lo pueda resumir en una frase, diré que ha sido difícil, pero ha sido posible. Ha sido difícil, pero ha sido posible por el esfuerzo colectivo, el esfuerzo de todos y cada uno de los consejeros con su equipo", ha resaltado.

Además, también ha tenido palabras para poner en valor el "esfuerzo" del Ministerio de Sanidad y del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, que "ha apoyado con su compromiso con la sanidad pública y para seguir transformando con soluciones y recursos la sanidad pública en este país". También ha agradecido a la ciudadanía y "especialmente" a los profesionales sanitarios "por su trabajo y por su esfuerzo".

Así, 75 interterritoriales después, Darias se ha despedido, pero no se ha 'mojado' sobre quién va a ser su sustituto o sustituta: "Paso palabra". "No me corresponde a mí, es una decisión del presidente, a quien agradezco su confianza como ministra primero de Política Territorial y después de Sanidad", ha añadido al respecto.

Por su parte, la consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, ha destacado de Darias su "talante dialogante y participativo" . "La llegada a consensos ha sido la tónica habitual desde que ella es ministra. Su capacidad de trabajo, liderazgo y cogobernanza entre CCAA y Ministerio han sido la nota dominante, con muchísima participación, diálogo y consenso", ha asegurado.