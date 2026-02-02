'Darrers Dies' Manacor 2026: consulta el programa completo de actividades

Manacor presenta el programa de actividades de los 'Darrers Dies' - AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este lunes el programa de los 'Darrers Dies' 2026 que ofrecerá actividades del 12 al 17 de febrero en Manacor, Son Macià, Cales de Mallorca, Porto Cristo y s'Illot.

El programa incluye propuestas para todas las edades, como pasacalles, fiestas infantiles, concursos de disfraces, música en directo y actos institucionales como el Entierro de la Sardina.

MANACOR

En Manacor las actividades comenzarán el próximo jueves, 12 de febrero, con el pasacalle de Sa Rueta desde la plaza Sant Jaume hasta la plaza del Rector Rubí. Durante la tarde habrá animación infantil, música y un espectáculo itinerante.

El sábado 14 de febrero por la tarde será el turno del pasacalle de Sa Rua con un grupo de animación y batucada, del concurso de disfraces y una fiesta con DJ. También habrá una demostración de baile en línea y de 'ball de bot'.

El martes 17 de febrero se celebrará el Entierro de la Sardina. A las 19.30 horas saldrá la comitiva desde la plaza del Convent hasta la plaza de sa Torre, donde se hará la incineración. Después habrá un 'fogueró', torrada popular y 'ball de bot'.

SON MACIÀ

Igualmente, en Son Macià los actos comenzarán el próximo jueves con el pasacalle escolar por la mañana y la fiesta de Carnaval. El viernes 13 de diciembre se celebrará la 'Ximbombada' a las 20.00 horas en la plaza de la Església.

CALES DE MALLORCA

Cales de Mallorca también contará con actividades, en concreto, el 13 de febrero se llevará a cabo la fiesta infantil de Sa Rueta; mientras que en Porto Cristo habrá el pasacalle escolar el viernes, Sa Rua el sábado, que incluirá fiesta y el Entierro de la Sardina el martes.

S'ILLOT

Finalmente, las actividades en s'Illot incluyen el pasacalle de Sa Rueta escolar con batucada y la fiesta de Carnaval de Sa Rua en el polideportivo con música, pintacaras y paradas solidarias.