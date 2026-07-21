Decenas de personas se concentran en Santa Maria para rechazar las agresiones LGTBI-fóbicas de este fin de semana

Concentración en Santa Maria del Camí contra las agresiones LGTBI-fóbicas. - COORDINADORA ANTIFEIXISTA DE MALLORCA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este martes frente al Ayuntamiento de Santa Maria del Camí para mostrar su rechazo a las agresiones LGTBI-fóbicas que se produjeron este fin de semana, en el marco de sus fiestas patronales.

Convocadas por la Coordinadora Antifeixista de Mallorca y la plataforma Orgull Crític Mallorca, los manifestantes han censurado los incidentes que se produjeron durante las actuaciones de los DJ PD Lluca y Santa Servera Màrtir, con jóvenes que emitieron "discursos de odio" de carácter LGTBI-fóbicos y misóginos, según han explicado estos colectivos en un comunicado.

Así, han relatado que las personas que disfrutaban de la fiesta, se posicionaron a favor de las artistas al intentar "evitar el conflicto" y "garantizar la continuidad de la fiesta".

"Como respuesta, este grupo de personas decidieron escalar el conflicto gritando a estas personas, con el objetivo de violentar a las asistentes y provocar que parte de ellas abandonaran la plaza por falta de seguridad", han subrayado.

Llegado este punto, han apuntado que el número de agresores aumentó, por lo que rodearon a las asistentes, les agredieron reiteradamente "de manera física, verbal y les persiguieron para increparlas".

Como consecuencia, han explicado que los asistentes "no quisieron ni ir a casa, ni al baño solas", hasta que el conflicto "estalló" con violencia física mediante empujones, puñetazos y con una "crisis de ansiedad que necesitó asistencia médica".

A todo esto habría que añadir que el sábado, durante la celebración de las 'colles', una persona fue perseguida y agredida por un grupo de cinco o seis personas "del mismo entorno que los agresores de la noche anterior", que le propinaron "golpes" y le llegaron a "tirarle al suelo" al grito de "maricón de mierda" por "haberse posicionado del lado de las artistas durante la fiesta". Una agresión que hizo que esta persona necesitara asistencia médica.

Una vez acabada la fiesta, han indicado que otra persona fue perseguida hasta la puerta de su casa por un grupo "del mismo perfil que los agresores".

"Por si no fuera suficiente, la noche de domingo como continuidad de las agresiones recibidas se realizaron pintadas antisemitas en la fachada de unas vecinas del pueblo, con esto se hace evidente la violencia constante que ha generado y la inseguridad consecuente que se sufre", han advertido.

Los colectivos han concluido el comunicado con una crítica a lo que consideran como una "mala praxis" por parte de la Policía Local de Santa Maria, puesto que, a su entender, el viernes trataron la situación como "un conflicto entre dos partes iguales" y no como una situación "intencionada y provocada hacia colectivos minorizados", lo que habría provocado que pudieran "actuar con impunidad y violencia".

En ese sentido, han exigido una respuesta "a la altura" y medidas para "todas puedan disfrutar, de forma segura, de las fiestas y del pueblo". Igualmente, han pedido la colaboración de cualquier testigo que pueda corroborar los hechos.

"Una vez más, los movimientos sociales hemos demostrado organizar una respuesta a la altura de las circunstancias. Ante sus discursos de odio y sus agresiones, nos encontrarán de pie y más fuertes que nunca", han reivindicado.