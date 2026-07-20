Denuncian la aparición de pintadas antisemitas en casas vinculadas a las activistas acusadas de vandalizar inmobiliarias

Imagen de una camara de seguridad en la que aparecen varios de los acusados de vandalizar inmobiliarias. - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entorno de las dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias han denunciado ante la Policía Local de Santa Maria la aparición de pintadas antisemitas en dos viviendas con las que tienen algún tipo de vinculación.

Las fachadas de los inmuebles amanecieron el domingo con varias Estrellas de David, palabras como 'Judíos' y un intento de simbología nazi, según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las dos activistas.

Ante estos hechos, el entorno de las jóvenes ha decidido interponer una denuncia ante la Policía Local de Santa Maria con la intención de que se pueda esclarecer la autoría de las pintadas antisemitas.

El abogado de las dos activistas, Josep de Luis, ha explicado a esta agencia de noticias que las familias no han interpretado estas pintadas como un "ataque personal", dado que ello "no tendría razón de ser".

En cualquier caso, ha interpretado el letrado, el carácter antisemita de los mensajes permite inferir que podrían haber sido realizados por personas vinculadas a la ultraderecha con el objetivo de manifestar un "mensaje de odio".

Las dos jóvenes fueron arrestadas la semana pasada por la Guardia Civil acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias de Santa Maria y quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial como supuestas autoras de los delitos de daños, contra el patrimonio y pertenencia a organización criminal.