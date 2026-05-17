Decenas de personas protestan contra una corrida de toros en Inca

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este domingo en Inca en contra de la tauromaquia, coincidiendo con la celebración de un espectáculo taurino en la plaza de toros del municipio.

La concentración ha sido convocada por Satya Animal, PETA, Fundación Franz Weber, Mallorca Against Bullfighting y Progreso en Verde y ha arrancado a las 17.30 horas en la avenida Antoni Mateu, una hora antes del inicio de la corrida de toros.

Las organizaciones han denunciado públicamente la persistencia de espectáculos, a su entender, basados en el maltrato animal, y la normalización social de estas prácticas. Para Satya Animal, es necesario avanzar hacia una sociedad "más ética, moderna y respetuosa con todos los seres sintientes".

Desde esta entidad han explicado que la protesta ha puesto el foco la asistencia de menores a este tipo de eventos "sin una supervisión adecuada ni una protección real frente al impacto psicológico y educativo que pueden generar".

Sobre esta cuestión, el portavoz de Satya Animal, Enrique Gimeno, ha explicado a Europa Press que la ley balear que prohibía la entrada de los menores a las corridas era una "protección esencial".

Así, ha lamentado el cambio legislativo impulsado por PP y Vox en el Parlament que permite la entrada de menores y, a su entender, "supone un riesgo añadido" para estos menores.

Igualmente, ha defendido la importancia de la protesta, subrayando que más allá de querer avanzar hacia una sociedad "más ética y respetuosa", los animales son "las primeras víctimas".