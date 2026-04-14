Decenas de personas protestan frente al Parlament contra la eliminación del requisito del catalán en la docencia

Concentración de la Xarxa Educativa per la Llengua frente al Parlament.
Concentración de la Xarxa Educativa per la Llengua frente al Parlament. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 14 abril 2026 11:17
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    PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de personas se han concentrado este martes frente al Parlament para protestar contra la eliminación del requisito del catalán para acceder a plazas docentes de difícil cobertura.

    La movilización, convocada por la Xarxa Educativa per la Llengua, ha reunido a poco menos de medio centenar de personas, la mayoría ataviadas con las tradicionales camisetas verdes reivindicativas y sosteniendo una pancarta en la que se podía leer el lema 'Llengua, escola, dignitat'.

    Los ruido de los silbatos y las consignas como 'Amb na Prohens, la llengua no es consens' o 'El problema de la llengua el PP el crea' han sido las principales críticas hacia el Ejecutivo autonómico.

       La portavoz de la plataforma, Catalina Bibiloni, ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación que la problemática para cubrir las plazas de difícil cobertura no es el conocimiento del catalán, sino los elevados precios de la vivienda y de la vida en general.

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