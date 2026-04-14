Decenas de personas protestan frente al Parlament contra la eliminación del requisito del catalán en la docencia

Concentración de la Xarxa Educativa per la Llengua frente al Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de personas se han concentrado este martes frente al Parlament para protestar contra la eliminación del requisito del catalán para acceder a plazas docentes de difícil cobertura.

La movilización, convocada por la Xarxa Educativa per la Llengua, ha reunido a poco menos de medio centenar de personas, la mayoría ataviadas con las tradicionales camisetas verdes reivindicativas y sosteniendo una pancarta en la que se podía leer el lema 'Llengua, escola, dignitat'.

Los ruido de los silbatos y las consignas como 'Amb na Prohens, la llengua no es consens' o 'El problema de la llengua el PP el crea' han sido las principales críticas hacia el Ejecutivo autonómico.

La portavoz de la plataforma, Catalina Bibiloni, ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación que la problemática para cubrir las plazas de difícil cobertura no es el conocimiento del catalán, sino los elevados precios de la vivienda y de la vida en general.