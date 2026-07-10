Declaradas de interés autonómico cuatro promociones del Ibavi con 175 viviendas, la mayoría en el ParcBit

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Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 10 julio 2026 12:25
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PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado declarar como inversiones de interés autonómico de cuatro nuevas promociones del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que suman 175 viviendas.

Las promociones se ubicarán en el ParcBit (120 viviendas), Puerto de Pollença (28), Petra (19) y Maó (ocho), según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

También se ha autorizado el proyecto de construcción de una promoción ya declarada de interés autonómico de ocho viviendas en el municipio de Eivissa.

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