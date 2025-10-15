Declarado el fin de la emergencia en Ibiza, aunque quedan 18 incidentes abiertos

Militares de la UME desatascan un garaje tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal y del Plan Inunbal ha declarado el final de la fase de emergencia en Ibiza, que entra ahora en fase de recuperación y retorno a la normalidad tras la Dana Alice. Actualmente, quedan 18 incidentes abiertos en los que se continúa interviniendo con medios locales.

Así lo ha decidido el Comité Técnico reunido esta miércoles simultáneamente en el Centro de Coordinación de Emergencias de Mallorca y en el Puesto de Mando Avanzado de Sa Coma, en Ibiza. La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la previsión meteorológica y el estado seguro de las infraestructuras de la Isla, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

De este modo, el Plan Inunbal pasa a la fase de recuperación y retorno a la normalidad en Ibiza y también en Formentera, mientras que queda desactivado en Mallorca y Menorca, donde estaba activado en Situación Operativa 0 (SO-0).

Como consecuencia de la desactivación de la Situación Operativa 2 del Plan Inunbal, la UME ha iniciado el proceso de retirada y está replegando sus efectivos para abandonar Ibiza en las próximas horas. El teniente coronel de la UME, Martínez Puy, ha agradecido la colaboración de todas las instituciones por facilitar y ayudar en todo lo necesario para poder desarrollar las tareas asignadas.

Mientras tanto, sigue ejecutándose el Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras en Ibiza, activado este pasado lunes. El objetivo del plan es limitar el impacto de las consecuencias de nuevas inundaciones si se repiten lluvias intensas a corto plazo, mientras que, paralelamente, ya se está trabajando en la búsqueda de soluciones definitivas para cada uno de los puntos afectados.

Desde el inicio de la alerta por lluvias y tormentas, el pasado 9 de octubre, en Ibiza se han registrado y atendido 192 incidentes relacionados con el episodio de fenómenos meteorológicos adversos. La mayoría han tenido lugar en el municipio de Ibiza (79), seguido de Sant Josep de sa Talaia (48), Santa Eulària des Riu (39), Sant Joan de Labritja (14) y Sant Antoni de Portmany (12).

El principal motivo de los incidentes ha sido la inundación de edificios y establecimientos (94), la inundación de la vía pública (34) y la presencia de obstáculos líquidos en la calzada (11).

Más allá del caso particular de Ibiza, en todo el archipiélago balear se han registrado, desde el 9 de octubre, un total de 346 incidentes (101 en Mallorca) relacionados con las consecuencias del paso de la Dana Alice por las Islas.

En cuanto al Plan Meteobal, se desactiva la alerta amarilla (IG-0) en Ibiza y Formentera, mientras que se mantiene en Mallorca y Menorca, según la previsión meteorológica aportada por la Aemet.

Los pronósticos para lo que queda del mes de octubre apuntan a que las lluvias continuarán, aunque no se espera que alcancen la intensidad de las últimas semanas.