Controlado un incendio agrícola en Sóller tras quemar 0,2 hectáreas de cañas

PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

Un incendio agrícola ha sido declarado la tarde de este lunes en el municipio mallorquín de Sóller y ha sido controlado tras quemar unas 0,2 hectáreas de cañas.

El fuego, que se ha desatado sobre las 20.00 horas en la zona del Torrent Major, ha sido catalogado como de gravedad potencial cero por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

En la zona han actuando una autobomba, seis bomberos forestales y un agente de medio ambiente del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat). También efectivos de los Bomberos de Mallorca, que ha aportado su helicóptero.

Las llamas han sido controladas sobre las 21.35 horas tras quemar 0,2 hectáreas de cañas, es decir, unos 2.000 metros cuadrados. Por el momento se desconoce el origen y el alcance del fuego, que se ha desatado en una zona agrícola del municipio.