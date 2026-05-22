Declarado un incendio forestal cerca de una vivienda en Santa Eulària - CAIB

EIVISSA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal ha sido declarado la tarde de este viernes en la zona de Roca Llisa, en el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu.

El fuego, que se ha desatado sobre las 19.15 horas, ha sido declarado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural como de gravedad potencial 1.

Las llamas están afectando a una zona forestal cercana a al menos una vivienda de grandes dimensiones, según las imágenes aéreas difundidas por la Conselleria en su cuenta de la red social X.

En el lugar están trabajando efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), del Consell d'Eivssa, del 112 y del Ayuntamiento de Santa Eulària.