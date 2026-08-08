Extinguido el fuego del Puig de Son Muntaner, cerca de Palma: la ausencia de viento evitó el descontrol

Declarado un incendio forestal en el Puig de Son Muntaner, cerca de Palma.
Declarado un incendio forestal en el Puig de Son Muntaner, cerca de Palma.- CONSELLERIA
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: domingo, 9 agosto 2026 10:09
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PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

 El incendio declarado este sábado en el Puig de Son Muntaner, en Palma, ha sido dado por extinguido a las 07.56 horas de este domingo tras quemar algo más de media hectárea de pinar.

   El fuego se confirmó a las 16.53 horas de este sábado en las inmediaciones de la base militar Jaime II e, inicialmente, se catalogó como de gravedad potencial 1 por la cercanía de viviendas y carreteras. El fuego se estabilizó a las 17.50 horas.

   Medios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y Bomberos de Palma han trabajado desde tierra y arrojando agua con medios aéreos. El fuego se ha iniciado en una acumulación de basura, que podría haber prendido por una colilla o un cristal, a un kilómetro de la rotonda de la base militar, en las cercanías de Génova y Son Rapinya y ascendido por una pendiente.

   Por suerte, han destacado las mismas fuentes, la ausencia de viento ha permitido un rápido control de la situación. Por la acumulación de basura en la zona, en un día de viento el incendio se podría haber descontrolado y haber crecido en magnitud rápidamente.

   La Policía Local, por su parte, ha desalojado por precaución una vivienda del perímetro. Por parte de la Conselleria están actuando tres medios aéreos, dos autobombas y 35 bomberos forestales.

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