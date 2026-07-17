Declarado un incendio en Son Servera - CAIB

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado la mañana de este viernes en la zona urbana de Sa Bassa, en el municipio mallorquín de Son Servera.

Los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar para tratar de sofocar las llamas, según han informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y los Bomberos de Mallorca.

Por parte del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) se han desplegado dos autombobas, una docena de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

Los Bomberos de Mallorca han desplazado efectivos de los parques de Felanitx y Manacor.