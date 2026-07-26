Declarado un pequeño incendio forestal en cala Murada (Manacor) - CAIB

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal de pequeñas dimensiones ha sido declarado la tarde de este domingo en cala Murada, en el municipio mallorquín de Manacor.

El fuego se ha iniciado alrededor de las 16.34 horas, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en su cuenta de la red social X.

Las llamas, catalogadas como de gravedad potencial cero, ha afectado a un terreno forestal de pequeñas dimensiones y cercano la carretera de acceso a la cala.

Los efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y de los Bomberos de Mallorca se encuentran en el lugar para tratar de sofocar el incendio.