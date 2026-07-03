Declarados estratégicos dos nuevos parques fotovoltaicos en Llucmajor con unos 50.000 paneles solares

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PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la declaración de los parques fotovoltaicos Son Cànaves I y II y Na Forana como proyectos industriales estratégicos, ambos situados en el término municipal de Llucmajor.

Esta declaración reconoce el interés estratégico de las dos instalaciones para Baleares y permitirá agilizar su tramitación administrativa, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada tras el Consell de Govern.

En conjunto, ambos proyectos incorporarán 49.520 paneles fotovoltaicos, con una potencia pico de unos 32,6 megavatios pico (MWp) y una potencia instalada de 26,6 MW, lo que contribuirá, ha destacado el Govern, a incrementar la generación de energía renovable y a avanzar hacia un modelo energético más sostenible y descarbonizado.

Ambos parques dispondrán, además, de las correspondientes infraestructuras de evacuación para verter la energía generada en la red eléctrica.

El proyecto Son Cànaves I y II, promovido por Ventaja Solar 24, SL, ocupará una superficie de 88.170 metros cuadrados y contará con 22.064 paneles solares, una potencia pico de 12,8 MWp y una potencia instalada de 10,75 MW, además de una línea subterránea de evacuación de aproximadamente 6,5 kilómetros hasta la subestación de S'Arenal.

Por otro lado, el parque fotovoltaico Na Forana, promovido por Univergy Renovables Lend, SL, ocupará una superficie de 46.100 metros cuadrados e instalará 27.456 paneles solares, con una potencia pico de 19,8 MWp y una potencia instalada de 15,84 MW.

El proyecto incluye una subestación elevadora y una línea subterránea de evacuación de 6,3 kilómetros hasta la subestación colectora.

Ambos proyectos cuentan con el informe favorable del Consejo de la Industria de Baleares y su ejecución queda condicionada a la obtención de todas las autorizaciones sectoriales y ambientales exigidas por la normativa vigente.