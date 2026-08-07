Declaran de interés autonómico el proyecto básico y las obras de dos espacios del campamento de La Victòria

Archivo - El campamento de La Victòria (Alcúdia, Mallorca). - CAIB - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado de interés autonómico el Proyecto básico y de ejecución de reforma y modernización de los servicios sanitarios del campamento de La Victòria (Alcúdia), gestionado por el IBJove, así como el de la antigua casa del guarda.

Estas obras tienen un importe previsto de 752.164 euros y, dado que el campamento está ubicado dentro de una área natural de especial interés (ANEI), se dará prioridad a utilizar materiales sostenibles, minimizar el impacto ambiental e implementar soluciones energéticamente eficientes.

Estos espacios presentan deficiencias funcionales derivadas del paso del tiempo y del uso. La zona de baños y la ducha se renovarán de forma unificada para lograr unos servicios sanitarios más funcionales y totalmente adaptados a las normativas actuales sobre accesibilidad y eficiencia energética, entre otros requisitos.

La antigua casa del guarda, en cambio, se convertirá en un aula multidisciplinar para poder llevar a cabo actividades educativas y talleres de formación en un entorno natural incomparable, e incluso para que los usuarios la utilicen como refugio en caso de inclemencias meteorológicas o de emergencia.

La declaración de interés autonómico de estas obras permitirá incrementar el bienestar de sus usuarios, mejorar la calidad del servicio público prestado, optimizar una infraestructura existente de alto valor estratégico y reforzar las políticas públicas de juventud y educación ambiental de este espacio, La Victòria, que es un referente en las Islas en ocio educativo.